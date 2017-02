ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue Feuer und Flamme CDN 2011 Stereo Merken Nach dem Brand in einem Waschsalon sichert die Polizei den Tatort, doch die aufgeregte Ehefrau des Besitzers läuft in die Feuerruinen um ihren Mann zu suchen. Andy folgt ihr nach. Durch den plötzlichen Einsturz des Daches sind die zwei Frauen eingeschlossen und müssen unter akuter Lebensgefahr versuchen Ruhe zu bewahren, damit die Situation nicht eskaliert. Bei der Aufnahme von Zeugenaussagen erfährt Gail Details aus Chris' familiärer Vergangenheit. Traci gelingt es eine Hauptverdächtige zu stellen. Obwohl die Teenagerin die Brandstiftung gesteht, hat Andy eine andere Theorie?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Travis Milne (Chris Diaz) Eric Johnson (Detective Luke Callaghan) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: T.W. Peacocke Drehbuch: Morwyn Brebner Kamera: David Perrault Musik: Ron Sures Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 244 Min. Lord of War

Drama

VOX 22:55 bis 01:15

Seit 129 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 109 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 44 Min.