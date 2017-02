ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Tödlicher Streich USA 2011 Stereo Merken Nach dem plötzlichen Tod von Chief Delk soll zu Brendas Freude Chief Pope als Übergangschef fungieren. Allerdings denkt Pope gar nicht daran, Captain Raydors interne Untersuchung zu beenden. Kurz nach Delks Beisetzung werden Brenda und ihr Team zu einem Mordfall gerufen: Die Studentin Ashley Reed wurde tot im Haus der Familie Dixon gefunden, als diese aus den Ferien zurückkehrt. Ashley sollte auf das Haus der Dixons aufpassen und wurde offenbar von einem Einbrecher getötet. Doch die Tatortspuren sprechen eher dafür, dass der Einbruch nur fingiert war. Daher gerät Ashleys Professor Alex Banks ins Visier der Ermittler, der öfter Affären mit seinen Studentinnen haben soll. Ein gestohlener Laptop führt noch auf eine weitere Spur?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Dept. Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Asst. Police Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Captain Taylor) G.W. Bailey (Det. Lt. Provenza) Tony Denison (Det. Andy Flynn) Originaltitel: The Closer Regie: Steve Robin Drehbuch: James Duff, Steven Kane Kamera: Kenneth Zunder Musik: James S. Levine