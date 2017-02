ATV 16:00 bis 16:30 Comedyserie Hör mal wer da hämmert Das Gewächshaus USA 1998 Stereo Merken Tim lädt Wilson an dessen Geburtstag zu einem Hockeyspiel ein. Mit seiner Sitzplatznummer gewinnt Wilson im Stadion bei einer Verlosung 10.000 Dollar, die er benutzen möchte, um sich endlich ein Gewächshaus im Garten zu errichten. Tim bietet seine Hilfe an, aber dann erfährt er, dass Wilson eine riesige Konstruktion im Sinn hat, die bis an den Zaun der Taylors heranreichen soll. Tim ist dagegen, und so kommt es zu einem heftigen Streit - bis Jill herausfindet, warum Tim derart gegen Wilsons Pläne ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Earl Hindman (Wilson) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Richard Karn (Al Borland) Originaltitel: Home Improvement Regie: Patricia Richardson Drehbuch: Drew Levin Kamera: Donald A. Morgan