ATV 13:10 bis 13:40 Comedyserie King of Queens Die Kündigung USA 2001 Stereo Merken Doug sehnt sich nach einer beruflichen Veränderung. Da kommt ihm ein Angebot eines alten Arbeitskollegen gerade recht, der ihm einen Job bei Fed Ex in Aussicht stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Craig Anton (Mitch) Lou Ferrigno (er selbst) Sam McMurray (Supervisor Patrick O'Boyle) Steve Mosko (Mosko) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Marc Sedaka Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar