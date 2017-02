ATV 11:45 bis 12:40 SciFi-Serie Tomorrow People Rettung in letzter Sekunde USA 2014 Stereo Merken Der neue Freund von Stephens Mutter, Peter, lädt Marla, Luca und Stephen zu einem Campingausflug ein. Stephen lässt sich darauf nur ein, weil er Peter misstraut und Angst um seine Familie hat. Kurz vor dem Ausflug wird Stephen aber klar, dass Hillary, seine Partnerin bei Ultra, ahnt, dass Astrid von seinen Superkräften weiß. Daher bittet er Cara und John, Astrid zu beschützen, während er nicht in der Stadt ist. Cara hält Stephen für paranoid und nimmt seine Ängste nicht ernst. Doch John weiß aus eigener Erfahrung, wie riskant es für "normale" Menschen ist, von der Existenz der Tomorrow People zu wissen. Astrid gerät kurz darauf tatsächlich in große Gefahr, doch als John eingreift, wird es auch für ihn bedrohlich?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Alexa Vega (Hillary Cole) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Dermott Downs Drehbuch: Phil Klemmer Kamera: Dermott Downs Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12