Bayern 4 19:05 bis 20:00 Sonstiges Das Musik-Feature Sing a Song of Joy - dem Komponisten und Dichter Thomas Campion zum 450. Geburtstag Merken Als Thomas Campion geboren wurde, war John Dowland vier Jahre alt und William Shakespeare drei. Königin Elizabeth I. war seit einem knappen Jahrzehnt an der Macht; das goldene Zeitalter war angebrochen. Das kulturelle Leben brachte einige der bedeutendsten Künstler der englischen Geschichte hervor. Ein heute relativ wenig bekannter Protagonist dieser Zeit ist Thomas Campion. Er verfasste u.a. mehrere Bücher mit wunderschönen Lautenliedern. Doch nicht nur Campion selbst vertonte seine Lyrik, es ließen sich auch etliche Komponisten-Kollegen wie John Dowland, Philipp Rosseter oder John Coprario zu Liedern inspirieren. Und das nicht nur zu Campions Lebzeiten - auch Komponisten unserer Zeit entdecken und erkennen die Schönheit in Campions Werken wieder und setzen seine Gedanken in Noten. Ein Feature zum 450.Geburtstag des zu Unrecht heute fast vergessenen Dichters und Komponisten. In Google-Kalender eintragen