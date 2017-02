BonGusto 14:40 bis 15:35 Dokusoap Beef Buddies Drei Köche im Schnee D 2014 Merken Männer aufgepasst: Die drei Spitzenköche Frank Buchholz, Tarik Rose und Chakall erleben in der Reihe "Beef Buddies" jede Menge Abenteuer rund ums Thema Kochen. Die drei Profis verbindet die Leidenschaft für gutes Essen. Doch Fleisch muss immer dabei sein! Fernab von der Spitzengastronomie wollen die drei Freunde echte Abenteuer erleben und das Cowboy-Dasein in der freien Wildbahn genießen. Nur etwas für harte Kerle! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Buchholz, Chakall, Tarik Rose Originaltitel: Beef Buddies