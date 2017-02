BonGusto 05:30 bis 06:20 Dokumentation Hollywood and Vines Zurück im Okanagan Tal USA 1990 Merken Beverly-Hills-90210-Star Jason Priestly und Terry David Mulligan sind echte Weinliebhaber. Von den Hollywood Hills aus machen sie sich auf den Weg in die weite Weinwelt: Kalifornien, Argentinien, Italien, Frankreich, Südafrika, Australien und Mexiko. Auf ihren Reisen treffen sie die Hollywood-Stars der obersten Liga. Darunter George Clooney, Morgen Freeman, Sienna Miller, Katie Holmes, Steve Martin, Steve Carell und Julianne Moore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hollywood & Vines