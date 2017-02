Deutschlandfunk 20:10 bis 21:00 Sonstiges Das Feature Operation Mindfuck. Robert Anton Wilson zwischen Erleuchtung und Verschwörung Merken Als der Schriftsteller Robert Anton Wilson in den 70er-Jahren zusammen mit Robert Shea die "Illuminatus!"-Trilogie veröffentlichte, trafen sie den Nerv eines paranoiden Amerika. Der Watergate-Skandal erschütterte das sowieso schon geringe Vertrauen in die politische Führungsriege und sorgte für die Entstehung zahlreicher Verschwörungstheorien. Um es mit Wilson zu sagen: "Wenn die Politik der Lüge normal wird, werden Paranoia und Entfremdung zum Normalfall des Alltags." Heute können Populisten und Verschwörungstheoretiker durch das Internet noch schneller ihr Publikum erreichen. Aus Chaos und Informationsüberfluss extrahieren sie einfache Antworten und Erklärungsmodelle. Eine gute Zeit, sich an Robert Anton Wilson und die "Operation Mindfuck" zu erinnern. In Google-Kalender eintragen Regie: Thomas Wolfertz