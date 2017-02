Anixe HD 23:15 bis 00:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Die Brodsky-Variante D 2000 Merken Voller Spannung wartet Rubelli auf das Zusammentreffen mit Schach-Großmeister Brodsky, der zum Simultanschach gegen 15 Spieler gleichzeitig antritt. Aber aus dem Spiel wird nichts - beim Anblick eines verlassen dastehenden Brettes stürzt Brodsky panisch davon. Als der Meister in seiner Villa auf einer Videoleinwand wieder die Schachkonstellation erblickt, bestätigt sich seine Vorahnung: Dostal ist wieder da! Vor vielen Jahren hatte Brodsky seinen Gegner mitten in einem Turnier sitzenlassen, um mit dessen Frau in den Westen zu flüchten. Dostal, der Fluchthilfe beschuldigt, mußte zehn Jahre Zwangsarbeit in Sibirien auf sich nehmen. Nun ist Dostal gekommen, um die unterbrochene Schachpartie wieder aufzunehmen, doch diesmal geht es nicht nur um den Sieg - es geht um Leben und Tod... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Brigitte Karner (Dr. Claudia Jokostra) Dietrich Hollinderbäumer (Dr. Koch) Christoph Grunert (Thorwald) Jörg Gudzuhn (Dostal) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Gabriele Heberling Drehbuch: K.M. Majewski Kamera: Frank Grunert Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 12