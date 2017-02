Anixe HD 21:45 bis 22:45 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Der Euro-Raub D 1998 Merken Alarm in der Bundesdruckerei! Einbrecher Jackson und seine Komplizin Ellen haben die geheimen Druckdaten für die 200-Euro-Banknote auf einer CD-Rom gestohlen. Ein Staatssekretär macht Dahlberg und seinem AK1-Team klar: Der Einführungstermin der neuen Währung ist in Gefahr, eine Regierungskrise vorprogrammiert! Doch ohne das offizielle Druckpapier sind die gestohlenen Informationen für Jackson wertlos - der Papiertransport muss also unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen über die Bühne gehen. Die Diebe sind jedoch cleverer als gedacht: In einem Tunnel stoppen sie den Transporter und fliehen mit der kostbaren Beute. Einen ersten Erfolg in dem Fall verbucht die Polizei später am Flughafen: Ellen wird verhaftet. Doch Jackson geht den Fahndern nicht so leicht ins Netz. Er bringt Jenny in seine Gewalt und überlässt sie in einem Kühlhaus ihrem Schicksal ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Bernd-Michael Lade (Peter Jackson) Franziska Petri (Ellen Winter) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Gabriele Heberling Drehbuch: Volker Führer Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Chris Weller Altersempfehlung: ab 16