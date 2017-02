Anixe HD 17:30 bis 18:30 Arztserie Hallo, Onkel Doc! Franziskas Wiege D 1998 Merken Zufällig belauscht die kleine Franzi Assmann ein Gespräch zwischen ihrer Mutter Renate und deren Freundin Nadine und erfährt, dass sie beinahe nicht zur Welt gekommen wäre. Ihre Mutter erzählt, dass sie - nachdem ihr Freund sie im Stich gelassen hatte - das Ungeborene abtreiben wollte. Verwirrt über diese Neuigkeit, rennt Franzi los - direkt in einen Fahrradfahrer. Mit einer Gehirnerschütterung und einer offenen Armwunde kommt sie in die Lüdersklinik ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Reinthaller (Markus Kampmann) Sara Steinert (Franziska Assmann) Beate Finckh (Renate Assmann) Svea Timander (Nadine) Deliah Deborah Wagner (Lili) Susanne Häusler (Lilis Mutter) Heike Jonca (Schwester Hilde) Originaltitel: Hallo, Onkel Doc! Regie: Lothar Bellag Drehbuch: Martin Kluger, Maureen Herzfeld