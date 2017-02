Super RTL 23:15 bis 00:15 Dokusoap Christopher Posch - Ich kämpfe für Ihr Recht! Mieter verstorben + Lady Gaga D 2012 Stereo HDTV Live TV Merken Heute u.a. mit diesem Fall: Ein ungewöhnlicher Auftrag führt Christopher Posch auf eine Reise in die Vergangenheit: Der Anwalt kämpft um das 'Recht auf eine Erinnerung'. Dabei fing alles mit einem Erbschaftsfall plus Mietstreit an: Witwe Erika B. [Name von der Redaktion geändert] liegt mit dem Vermieter ihres verstorbenen Mannes im Clinch. Der Verstorbene lebte in den Monaten vor seinem Tod 100 Kilometer entfernt in einer separaten Wohnung, da er dort Arbeit gefunden hatte. Doch bevor er wieder zurück zu seiner Familie ziehen konnte, starb Hugo B. an einem Herzinfarkt. Das Problem: Der Vermieter des Verstorbenen lässt die Witwe und deren Kinder anscheinend nicht mehr in die Wohnung des Verstorbenen. Dabei geht es den Hinterbliebenen nicht um materielle Werte - sie wollen nur ein Erinnerungsstück an ihren toten Ehemann und Vater. Doch genau das wird ihnen offenbar verwehrt. Ist der Vermieter wirklich so hartherzig? Es geht um die Frage: Welches Recht haben die Angehörigen eines Verstorbenen? Posch nimmt die Ermittlungen auf und stellt fest, dass sich der Fall als mysteriöser als gedacht entpuppt. Schon bald merkt der Anwalt, dass es offenbar ein Familiengeheimnis gibt, welches ihm die Arbeit mehr als schwer macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Christopher Posch - Ich kämpfe für Ihr Recht!