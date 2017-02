n-tv 03:50 bis 04:35 Dokumentation Mensch gegen Gepard - Der Tempo-Rekord USA 16:9 HDTV Live TV Merken Der Gepard ist an Land das schnellste Tier der Welt und kann rasanter beschleunigen als ein Ferrari. Nun versuchen zwei Football-Stars das Unmögliche: In einem eins-zu-eins Wettrennen laufen Chris Johnson und Devin Hester, zwei der schnellsten Athleten weltweit, um den Sieg gegen einen Gepard. Die n-tv Dokumentation sitzt in der ersten Reihe bei diesem außergewöhnlichen Wettstreit zwischen Mensch und Tier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man v. Cheetah

