ORF 1 05:20 bis 06:00 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Wiedersehen in Honolulu USA 1967 Merken Tony erhält den äußerst angenehmen Auftrag, in Hawaii die attraktive Eleanor - die Tochter eines Generals - zu unterhalten. Um wenigstens diesmal Jeannies Eifersucht zu entgehen, lügt er ihr vor, er würde von der NASA zum Nordpol geschickt. Doch Jeannie erfährt schließlich doch die Wahrheit und kocht vor Wut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Emmaline Henry (Amanda Bellows) Lee Saltonstall (Doris) Natalie Leeb (Night Club Patron #1) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Claudio Guzmán Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison