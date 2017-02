ORF 3 13:10 bis 14:00 Familienserie Ich heirate eine Familie Folge: 8 Der blaue Brief D 1984 Stereo 16:9 Merken Franziska steht nun im Mittelpunkt der Ereignisse bei Familie Schumann. Werner vernachlässigt seine Arbeit und kümmert sich um die Kinder. Markus hat Schulprobleme. Nur Wolfgang, Werners Freund, bekommt das mit und so flattert überraschend ein blauer Brief ins Haus. Alle helfen Markus mit Nachhilfe. Mit: Peter Weck (Werner Schumann), Thekla Carola Wied (Angie Graf), Julia Biedermann (Tanja), Timmo Niesner (Markus), Tarek Helmy (Tom), Bruni Löbel (Frau Rabe), Maria Sebaldt (Sybille), Peter Schiff (Automechaniker), Herbert Hermann (Wolfgang), Gabi Heinecke (Doris Niemayer). Österreich 1983-1986 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thekla Carola Wied (Angelika "Angi" Schumann gesch. Graf) Peter Weck (Werner Schumann) Julia Biedermann (Tanja Graf) Timmo Niesner (Markus Graf) Tarek Helmy (Tom Graf) Maria Sebaldt ('Bille' Vonhoff) Herbert Bötticher (Alfons Vonhoff) Originaltitel: Ich heirate eine Familie . . . Regie: Peter Weck Drehbuch: Curth Flatow Kamera: Norbert Stern Musik: Alain Goraguer