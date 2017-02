ORF 3 11:40 bis 11:55 Reportage Panorama Schilegenden A 2017 Stereo 16:9 Merken Zum Höhepunkt der Schisaison macht "Panorama" einen Rückblick auf die Schilegenden der Nation: Toni Sailer, Annemarie Moser-Pröll, Karl Schranz, Franz Klammer und Hermann Maier. Das Leben und Treiben der Schistars abseits der Pisten war für Medien und Publikum oft mindestens genauso unterhaltsam und spannend wie ihre sportlichen Erfolge. Der Ausschluss von Karl Schranz von den Olympischen Spielen in Sapporo 1972, die plötzliche Heirat von Annemarie Pröll oder ihre Eskapaden als Autorennfahrerin, das Familienleben des jungen Toni Sailer oder die tränenreiche Rücktrittspressekonferenz von Hermann Maier bewegten manche Österreicher und Österreicherinnen mehr als Olympiagold oder ein siegreiches Rennen. Und auch die Versuche der Schistars als Sänger oder Tänzer hatten ihren Unterhaltungswert, wenngleich sie nicht immer an das hohe professionelle Niveau ihrer sportlichen Leistungen heranreichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Panorama