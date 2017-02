ORF 1 23:05 bis 00:10 Show Faschingskabarett Klaus Eckel: Weltwundern A 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Klaus Eckel widmet sich in diesem Programm ganz dem Staunen und Wundern über unsere Welt. Und martert sein Gehirn mit wirklich wichtigen Fragen: Was wäre, wenn negative Gedanken dick machen würden? ... die Idioten aller Länder ein eigenes Land gründen müssten? ... beim Pyramidenbau eine Gewerkschaft mitgesprochen hätte? ... der Sensenmann völlig unerwartet den Löffel abgibt? Diese und viele weitere Gedanken warten ungeduldig darauf, gedacht zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Faschingskabarett