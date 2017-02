ORF 1 22:25 bis 23:05 Show Jugendsünden u.s.w. A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Retro Show, die in die Zukunft blinzelt, mit Michael Ostrowski.In dieser Folge sind zwei Herren zu Gast, die beide ganz Große des österreichischen Kabaretts sind und darüber hinaus seit Jahren auch im Kino und TV zu den Publikumslieblingen zählen. Josef Hader und Alfred Dorfer sind durch die Verfilmung ihres gemeinsamen Bühnenstücks INDIEN nicht nur Mitbegründer des österreichischen Kabarettfilms, sondern sie sind auch gute Freunde und Vertraute in Sachen künstlerischer Tätigkeit. In diesem Sinn haben sie sich auch ein gegenseitiges Versprechen gegeben einander vor Alterseitelkeit zu bewahren. Bei Michael Ostrowski zu Gast, blicken sie nicht nur auf ihre Bühnenanfänge und ersten schauspielerischen Schritte zurück, sondern lassen in Ausschnitten ihre ganze Karriere Revue passieren. Von Dorfers Donnerstalk bis zu den Wolf Haas Verfilmungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Ostrowski Gäste: Gäste: Josef Hader (Kabarettist, Schauspieler und Autor), Alfred Dorfer (Kabarettist und Schauspieler) Originaltitel: Jugendsünden u.s.w.

