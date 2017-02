ORF 1 20:15 bis 21:30 Show Kabarettgipfel Geld regiert die Welt (1/2) A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ein grenzüberschreitendes Gipfeltreffen des Kabaretts - mit Thomas Maurer, Dieter Nuhr, Lukas Resetarits, Thomas Stipsits und Andi Vitasek Der "Kabarett-Gipfel" hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Besten der Besten des deutschsprachigen Raums zu engagieren und für ein breites Spektrum an geschliffener Unterhaltung zu sorgen. Viele Kabarettisten sind für gewöhnlich solo unterwegs. Im Rahmen des Auftritts in der Wiener Stadthalle werden sie nun alte und neue Nummern so adaptieren, dass man sie auch gemeinsam auf der Bühne erleben kann. Im ersten Teil wird das Thema "Geld regiert die Welt" sein und als Gast wird Shooting Star Clemens Maria Schreiner begrüßt; musikalisch unterstützt werden sie vom A-Cappella-Chor "Die Echten". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Thomas Maurer, Dieter Nuhr, Lukas Resetarits, Thomas Stipsits, Andi Vitasek, Clemens Maria Schreiner, Die Echten (A-cappella-Quartett) Originaltitel: Kabarettgipfel