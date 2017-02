Schweiz 2 01:20 bis 02:05 Krimiserie Broadchurch - Ein Dorf unter Verdacht Verleumdung GB 2013 Dolby Digital HDTV Merken Mithilfe von Ellies Sohn Tom wird die Tatnacht Schritt für Schritt nachgespielt. Tom weiss mehr über Danny, als er zugeben will, doch Ellie ahnt davon nichts. Für die Latimers ist die Rekonstruktion der Tatnacht nicht einfach zu ertragen. Doch sie leiden noch mehr unter der Flut von Medienanfragen, denn nach dem Artikel von Olly und Karen veranstaltet die Presse eine Hetzjagd auf Jack wegen seiner pädophilen Vergangenheit. Marks Affäre fliegt auf, weshalb Beth ausrastet und wutenbrannt in Beccas Hotel randaliert. Für die Polizei sind Mark, Jack und Paul noch immer die Hauptverdächtigen - doch als beim Fundort der Leiche Zigarettenstummel gefunden werden, tut sich eine neue Fährte auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Olivia Colman (DS Ellie Miller) David Tennant (DI Alec Hardy) Andrew Buchan (Mark Latimer) Jodie Whittaker (Beth Latimer) Adam Wilson (Tom Miller) Jonathan Bailey (Olly Stevens) David Bradley (Jack Marshall) Originaltitel: Broadchurch Regie: Euros Lyn Drehbuch: Chris Chibnall Kamera: Matt Gray Musik: Olafur Arnalds Altersempfehlung: ab 12