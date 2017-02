Schweiz 2 20:10 bis 22:10 Show Swiss Music Awards 2017 CH 2017 Stereo Live Merken Die "Swiss Music Awards" sind die wichtigste Musikpreisverleihung der Schweiz. Bereits zum zehnten Mal treten nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler auf. In der Show erhalten in über zehn Kategorien neue Talente und erfolgreiche Acts des vergangenen Jahres Auszeichnungen. Der erfolgreichste Schweizer Pop-Export DJ BoBo erhält für 25 Jahre Schweizer Musikgeschichte mit dem Outstanding Achievement Award. Postum wird zudem der grosse Berner Troubadour Mani Matter mit dem Tribute Award geehrt - er wäre inzwischen 80 Jahre alt. Showacts des Abends sind der britische Superstar James Blunt, der deutsche Chart-Stürmer Mark Forster, der spanisch-deutsche Sommerhit-Lieferant Álvaro Soler, die Schweizer Mundarturgesteine von Züri West, die Erfolgsrapper Lo & Leduc, die Mehrfachsieger Pegasus sowie der Singer-Songwriter Damian Lynn. Während der Show wird per Telefon/SMS-Voting entschieden, wer als Sieger in der Kategorie Best Hit vom Platz geht: Nominiert sind Dabu Fantastic mit "Angelina", DJ Antoine mit "Thank You" sowie Manillio mit "Monbijou". Manillio ist gleich zwei Mal auf der Nominiertenliste zu finden, genauso wie Anna Känzig, Beatrice Egli, Bligg, Schluneggers Heimweh sowie Trauffer. Aus internationaler Sicht haben Coldplay, Drake sowie Sia ebenfalls je zwei Mal eine Chance auf den begehrten Betonstein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alexandra Maurer, Stefan Büsser Gäste: Gäste: James Blunt, Mark Forster, Álvaro Soler, Züri West, Lo & Leduc, Pegasus, Damian Lynn Originaltitel: Swiss Music Awards 2017