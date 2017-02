Schweiz 1 03:20 bis 04:35 Diskussion Arena Aktenzeichen EU ungelöst Aktenzeichen EU ungelöst CH 2017 Stereo HDTV Merken Die Umsetzung der Zuwanderungsinitiative: Drei Jahre lang wurde gefeilscht, nun gibt es eine Lösung - die allerdings kaum ein Kernanliegen der Initiative beinhaltet. Wird es nun ein Referendum geben über die Umsetzung? Muss die Verfassung nochmals geändert werden, wie es die Initiative "Raus aus der Sackgasse" verlangt? Oder soll umgekehrt die Personenfreizügigkeit gekündigt werden? SRF blickt am Donnerstag, 9. Februar 2017, mit einem grossen Dokumentarfilm ("Inside Bundeshaus", 20.05 Uhr, SRF 1) auf die Zuwanderungsdebatte der letzten drei Jahre zurück. Die "Arena" wagt am Freitag den Ausblick und stellt die heikle Frage: Wurde hier die Verfassung missachtet - oder hat sich das Volk am 9. Februar 2014 ganz einfach geirrt? Jonas Projer begrüsst zu diesen Fragen in der "Arena": - Philipp Müller, Ständerat FDP/AG - Lukas Reimann, Nationalrat SVP/SG, Präsident Auns - Nenad Stojanovic Politikwissenschaftler, Referendumskomitee "Referendum Subito" - Thomas Geiser, Professor für Privat- und Handelsrecht Universität St. Gallen, Mitinitiant Initiative "Raus aus der Sackgasse". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jonas Projer Gäste: Gäste: Philipp Müller (Ständerat FDP/AG), Lukas Reimann (Nationalrat SVP/SG, Präsident Auns), Nenad Stojanovic (Politikwissenschaftler, Tessiner Grossrat SP, sammelt Unterschriften für das Referendum), Thomas Geiser (Professor für Privat- und Handelsrecht Univer Originaltitel: Arena

