Schweiz 1 15:00 bis 16:35 Heimatfilm Da wo das Glück beginnt D, A 2006 Stereo Seit einem Jahr lebt Hansi Sandgruber (Hansi Hinterseer) nun mit seiner neuen Liebe, der ebenso charmanten wie selbstbewussten Reporterin Christl Huber (Simone Heher), auf dem Branderhof. Seine Mutter Irmi (Ingrid Burkhard) hat die junge Frau bereits in ihr Herz geschlossen, und demnächst will Hansi Christl mit einer Reise nach Australien überraschen, um ihre dort lebende Mutter kennenzulernen. Dann aber taucht ausgerechnet während eines romantischen "Dinner for two" ein völlig verstörter Junge auf dem Branderhof auf. Als Hansi erfährt, dass Benni (Rafael Haider) seit dem Tod seines Großvaters Vollwaise ist, beschließt er, ihn bei sich aufzunehmen, bis das Jugendamt eine Adoptivfamilie gefunden hat. Damit aber beschwört Hansi nicht nur einen schweren Konflikt mit seinem egoistischen Bruder Franz (Günter Waidacher) herauf, sondern auch eine Krise in der Beziehung zu Christl, die sich - nicht ganz zu Unrecht - von ihm vernachlässigt fühlt. Was Hansi nicht ahnt: Auch seine "Lieblingsfeindin", die Architektin Viktoria Perterer (Anja Kruse), hat großes Interesse an dem Jungen. Sie ist allerdings weniger an Bennis Wohlergehen interessiert als vielmehr an seinem Erbe. Nach ihren Plänen nämlich soll der großväterliche Bauernhof des Jungen einer Bergbahn weichen - ein Projekt, das ihr selbst großen Gewinn, den kleinen Almbauern aber kaum Vorteile einbringen würde. Dies will Hansi um jeden Preis verhindern. Die Situation spitzt sich zu, als Christl nach einem schweren Streit mit Hansi den Branderhof verlässt und die intrigante Viktoria mit Franz' Hilfe das vorläufige Sorgerecht für Benni zugesprochen bekommt. Nun muss Hansi sich einiges einfallen lassen, um Bennis Erbe und vor allem seine Beziehung zu Christl zu retten. Nachdem er sich dank Bennis tatkräftiger Hilfe mit seiner großen Liebe versöhnt hat, startet das Trio eine spektakuläre Aktion, um Viktorias Pläne in letzter Sekunde zu durchkreuzen. In "Da wo das Glück beginnt" gerät die beliebte Familie Sandgruber einmal mehr in arge Turbulenzen. Als charismatischer Menschenfreund überzeugt Hansi Hinterseer in der Rolle des Hansi Sandgruber; an seiner Seite Anja Kruse, Günter Waidacher und Simone Heher. Gedreht wurde an Originalschauplätzen in Österreich. Schauspieler: Hansi Hinterseer (Hansi Sandgruber) Simone Heher (Christl Huber) Anja Kruse (Viktoria Perterer) Rafael Haider (Benni Salcher) Günter Waidacher (Franz Sandgruber) Evamaria Salcher (Katharina "Kathl" Sandgruber) Ingrid Burkhard (Irmgard "Irmi" Sandgruber) Originaltitel: Da wo das Glück beginnt Regie: Karl Kases Drehbuch: Eduard Ehrlich Kamera: David Sanderson Musik: Hannes M. Schalle Altersempfehlung: ab 6