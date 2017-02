ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Studenten-Flüchtlings-WG HAWI-Haus / Backen / Society-Talk mit Isabella Großschopf A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Rebecca Nelsen zu Gast im Studio: Die texanische Sängerin Rebecca Nelsen ist ab 12. Februar in "Limonen aus Sizilien" zu sehen. Es ist die erste Volksopernproduktion, die im Kasino am Schwarzenbergplatz zu sehen sein wird. Studenten-Flüchtlings-WG HAWI-Haus: In einer ehemaligen Fabrik in Wien-Favoriten hat vor einem halben Jahr ein neues Caritas-Wohnprojekt die Pforten geöffnet: Flüchtlinge und Studierende leben dort gemeinsam unter einem Dach - dem HAWI-Haus. Backen: Konditormeisterin Suna Robatscher zeigt, wie man Rosen aus Marzipan herstellt und so jede Torte individuell veredeln kann. Society-Talk mit Isabella Großschopf: Gesellschaftsreporterin Isabella Großschopf lässt die Highlights der Woche Revue passieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Pirchner Gäste: Gäste: Rebecca Nelsen (Sängerin) Originaltitel: heute leben