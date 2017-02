Servus TV 02:00 bis 04:00 Drama Die Reise des jungen Che USA, D, GB, ARG, CHI, PER, BRA 2004 Nach den Büchern von Ernesto"Che" Guevara und Alberto Granado Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 1952, noch als Studenten, unternehmen Che (GAEL GARCIA BERNAL) und Alberto (RODRIGO DE LA SERNA) eine neunmonatige Reise durch halb Lateinamerika: Zuerst auf einem alten Norton-500 Motorrad, dann, als dieses seinen Geist aufgibt, zu Fuss, per Amazonas-Dampfer und auf den Ladeflächen unzähliger klappriger Lastwagen. Aus den unbesorgten Jünglingen, die sorglos in den Tag hineinleben und mit fantasievollen Abenteuergeschichten die lokalen Dorfschönheiten bezirzen, werden im Laufe der Reise nachdenkliche Männer, die mit eigener Anschauung die wahren Tragödien Lateinamerikas erfahren. Eine endlose Geschichte von Armut und Reichtum, Stolz und Tradition, Temperament und Lebensfreude, Unterdrückung und Ungerechtigkeit ...Walter Salles, der mit "Central do Brasil" den Goldenen Bären der Berlinale, den Golden Globe sowie eine Oscar-Nominierung erhielt, inszenierte mit DIE REISE DES JUNGEN CHE einen unterhaltsamen wie eindringlichen Film, der das Herz eines jeden Zuschauers ergreifen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gael García Bernal (Ernesto "Che" Guevara de la Serna) Rodrigo de la Serna (Alberto Granado) Mía Maestro (Chichina Ferreyra) Mercedes Morán (Celia de la Serna) Jean Pierre Noher (Ernesto Guevara Lynch) Jorge Chiarella (Dr. Bresciani) Susana Lanteri (Tante Rosana) Originaltitel: The Motorcycle Diaries Regie: Walter Salles Drehbuch: Jose Rivera Kamera: Eric Gautier Musik: Gustavo Santaolalla Altersempfehlung: ab 6

