Servus TV 01:50 bis 03:30 Krimi Heißer Verdacht Aktion Soho (1/2) GB 1993 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach ihrer Versetzung soll DCI Jane Tennison (Hellen Mirren) von nun an die Straßen von Soho sauber halten. Ihr erster Fall beschäftigt sich mit einem Brand, bei dem der Strichjunge Connie ums Leben gekommen ist. Als die Ermittlungen Brandstiftung als Ursache des Unglücks feststellen, wird der Fall zu einer beinharten Mordermittlung, die Tennison tief in die menschlichen Abgründe Londons führen wird? Mehrfach Emmy und Golden Globe prämierte britische Kult-Serie, die als Mutter aller Crime-Serien mit einer weiblichen Protagonistin gilt. In die Rolle der resoluten Polizeibeamtin Jane Tennison schlüpfte die spätere Oscar Preisträgerin Helen Mirren (Die Queen), die damit den Grundstein ihrer internationalen Karriere legte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helen Mirren (Kriminaloberinspektorin Jane Tennison) Tom Bell (Sgt. Bill Otley) Peter Capaldi (Vera Reynolds) Danny Dyer (Martin Fletcher) Michael J. Shannon (Jake Hunter) David Thewlis (James Jackson) Greg Saunders (Connie) Originaltitel: Prime Suspect Regie: David Drury Drehbuch: Lynda La Plante Kamera: David Odd Musik: Stephen Warbeck Altersempfehlung: ab 12

