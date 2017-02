Nick 04:15 bis 04:40 Comedyserie See Dad Run Dad gibt Tipps im Schlaf USA 2014 Merken David Hobbs war in den vergangenen 10 Jahren Amerikas beliebtester TV-Dad, aber damit ist es jetzt vorbei. Er sagt der TV-Sitcom-Welt "bye-bye" und widmet sich als Vater von drei Kindern und Hausmann der Realität. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Baio (David Hobbs) Alanna Ubach (Amy Hobbs) Ryan Newman (Emily Hobbs) Jackson Brundage (Joe Hobbs) Bailey Michelle Brown (Janie Hobbs) Ramy Youssef (Kevin) Mark Curry (Marcus) Originaltitel: See Dad Run Regie: Richard Correll Drehbuch: Scott Marshall, Garry Marshall

