Nick 19:20 bis 19:40 Kinderserie Nicky, Ricky, Dicky & Dawn Gefangen im eigenen Haus USA 2014 Merken Die Vierlinge wollen nicht beim Spieleabend mitmachen und besorgen den Eltern Freunde. Der Schuss geht jedoch nach hinten los, und am Ende muss die Familie Harper aus ihrem eigenen Haus flüchten und findet sich in Polizeigewahrsam wieder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lizzy Greene (Dawn Harper) Casey Simpson (Ricky Harper) Mace Coronel (Dicky Harper) Aidan Gallagher (Nicky Harper) Allison Munn (Anne Harper) Brian Stepanek (Tom Harper) April Audia (Police Woman) Originaltitel: Nicky, Ricky, Dicky & Dawn Regie: Sean Mulcahy Drehbuch: Andrew Hill Newman Musik: Chris Alan Lee, Scott Clausen Altersempfehlung: ab 6