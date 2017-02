Nick 17:35 bis 18:00 Jugendserie Die Thundermans Tickets und Schreddy USA 2014 Merken Phoebe ist völlig verrückt nach der Band MKTO, die bald ein Konzert in Hiddenville gibt. Da im Rahmen eines Wettbewerbs zwei Tickets an den originellsten Fan verlost werden, versucht sie alles, um mit zwei Pappfiguren der angehimmelten Popstars ein tolles Video zu drehen. Max' Objekt der Begierde ist derweil ein Mädchen seiner Schule, Cassandra. Als er erfährt, dass sie auf MKTO steht, behauptet er kurzerhand, dass er ebenfalls ein großer Fan sei und verabredet sich mit ihr fürs Konzert. Das Problem, einer der ansonsten ausverkauften Karten zu ergattern, will er lösen, indem er Phoebe beim Wettbewerb hilft. Mit seinen schurkischen Tricks gelingt das tatsächlich, doch die Ernüchterung folgt, als er erfährt, dass Cassandra keine Karte mehr bekommen konnte. Und auch Phoebe trifft das Pech: Da im Hause Thunderman die große Begeisterung über den neuen Schredder ausgebrochen ist, kommt die Befürchtung auf, die Tickets könnten diesem zum Opfer gefallen sein, als sie niemand finden kann. Während die Familie beginnt, Papierschnipsel zusammenzukleben, entdeckt Max die Tickets und stibitzt sie kurzerhand. Für ihn ist das Konzert eine große Pleite, da ihm ein Vogel auf den Kopf kackt und zu allem Überfluss ein Foto davon im Netz landet. Er kommt letztlich nicht mal aufs Gelände. Phoebe hingegen hat mehr Glück und trifft in einem leeren Restaurant ihre Idole. Sie rettet einem davon durch ihr Fan-Wissen das Leben, indem sie ihn davor bewahrt, etwas zu essen, wogegen er allergisch ist. Zur Belohnung gibt es ein Privatkonzert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Malcolm David Kelley (Himself - as MKTO) Originaltitel: The Thundermans Regie: Robbie Countryman Drehbuch: Sasha Stroman Musik: Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6