Nick 16:10 bis 16:40 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 102 Ohne einen Penny / Das Bootskundemuseum USA 2008 Ohne einen Penny: Eines Tages wird Mr. Krabs Zeuge, wie SpongeBob einen Cent auf der Straße findet. Nach diesem Erlebnis ist der mächtige Mr. Krabs besessen von der Idee, diesen Cent zu stehlen? Das Bootskundemuseum: SpongeBob will Mrs. Puff mit seinem Wissen beeindrucken und lernt daher ein schiffshistorisches Standardwerk auswendig. Während einer Besichtigung des örtlichen Bootskundemuseums schließlich strapaziert er die Nerven seiner Lehrerin nicht nur durch seine Schlaumeiereien, sondern auch durch einen Praxisversuch, der das gesamte Museum in Bewegung bringt... Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Dani Michaeli, Aaron Springer