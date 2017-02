Nick 10:05 bis 10:30 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 137 Plankton in Panik / Schnecklich verliebt USA 2010 Merken Während einem weiteren Überfall Planktons auf die Krosse Krabbe taucht plötzlich Perla auf und Mr. Krabs stellt fest, dass der Einzeller panische Angst vor Walen hat. Dies macht sich SpongeBobs Chef zunutze und versetzt seinen Erzfeind in Dauerpanik bis sein gutherziger Angestellter ein paar Dinge ausplaudert... Auf einem Spaziergang durch den Schneckenpark passiert es: Gary verliebt sich unsterblich. Doch auf seine angebetete Mary hat auch Bully ein Auge geworfen, eine berüchtigte Schlägerschnecke. Nun muss Gary nicht nur versuchen, die holde Mary wieder zu finden, sondern sich auch mit einem fiesen Rowdy herumschlagen ein schneckliches Abenteuer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Casey Alexander, Zeus Cervas, Mr. Lawrence Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 145 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 89 Min. Jede Regierung lügt

Reportage

ARTE 09:25 bis 10:35

Seit 54 Min. The Mentalist

Krimiserie

kabel eins 09:30 bis 10:20

Seit 49 Min.