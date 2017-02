Nick 08:35 bis 09:00 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 36 Nachtschicht / Krosse Liebe USA 2002 Merken Mr. Krabs beschließt, seine Umsätze durch eine durchgehende Öffnung der Krossen Krabbe zu optimieren. Das bedeutet Nachtschicht für SpongeBob und Thaddeus, wobei ersterer naturgemäß begeistert und letzterer erwartungsgemäß entsetzt ist. Als Thaddeus bemerkt, dass SpongeBob Angst im Dunkeln hat, erzählt er ihm eine Gruselgeschichte vom hackfleischhackenden Zerhacker, der nachts in der Krossen Krabbe sein Unwesen treibt. Und kaum hat SpongeBob sich wieder beruhigt, schleicht sich tatsächlich eine unheimliche Gestalt heran. Mr. Krabs lernt SpongeBobs Fahrlehrerin kennen und verliebt sich unsterblich. Und ganz gegen sein sonstiges Naturell überhäuft er seine angebetete Mrs. Puff mit teuren Geschenken. Da er aber andererseits entsetzt über seine eigene Verschwendungssucht ist, beauftragt er SpongeBob, auf sein Geld aufzupassen. Leider aber schwankt er ständig zwischen beiden Extremen hin und her - und SpongeBob darf alles ausbaden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Stephen Hillenburg Altersempfehlung: ab 6