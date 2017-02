RTL II 17:00 bis 17:57 Dokusoap Die Wache Hamburg D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Beamten werden zu einem unseriösen Fotoshooting in einem abgelegenen Industriegebiet gerufen. Fotograf Günther (45) und sein halbnacktes Model Mandy (27) ergreifen sofort die Flucht. Weit kommt das Pärchen nicht, und es warten einige Überraschungen auf die Beteiligten. Die Türkin Meltem (36) kommt auf die Wache, um eine Tasche mit 50.000 Euro in bar abzugeben, die sie heute Morgen gefunden hat. Als sich die Besitzerin der Tasche meldet, kann diese sich nicht daran erinnern, eine solche Menge Geld abgehoben zu haben. Die Cops werden zu einem Einbruch gerufen. Der Täter soll die Tür gewaltsam geöffnet haben und sich wahrscheinlich noch in der Wohnung aufhalten. Als die Beamten die extrem zugemüllte Wohnung betreten, hören sie jemanden fluchen - es ist Vermieter Norbert (56). Was macht er hier? Die Polizei wird nachts zu einem Tierheim gerufen. An einem Hundezwinger kann man deutlich sehen, dass ihn jemand aufbrechen wollte. Sie durchsuchen das Gelände und entdecken die junge Gloria (16). Das Mädchen wehrt sich und kann nur schwer beruhigt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Wache Hamburg