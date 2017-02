RTL II 10:55 bis 11:55 Dokusoap Family Stories Sexy Julias Weg ins Glück (13) D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken YouTube-Sternchen "Sexy Julia" und ihr Kameramann Chris sind nun schon seit einem halben Jahr ein Paar. Beide sind mächtig ineinander verschossen, und Julia wünscht sich Chris auch als Vaterersatz für Sohn Maxim (6). Doch der erfolgreiche Freiberufler legt gerade gewaltige Karrieresprünge hin, was für Julia zum Problem wird. Da hat die 28-Jährige eine Idee: Mit einem gemeinsamen Wochenend-Ausflug ins Disneyland Paris will sie alle enger zusammenschweißen. Als Chris im letzten Moment passen muss, ist Julia äußerst enttäuscht. Mit Freundin Nadine und Maxim geht es kurzerhand zu einem spontanen Campingausflug. Dabei wird bereits der Zeltaufbau zum großen Abenteuer. Zum Glück haben sie den legoerprobten Maxim an ihrer Seite. Das Wochenende hält dann weitere Überraschungen für Julia bereit. In einem Freizeitpark verbringen alle einen Tag voller Adrenalin und Nervenkitzel. Doch keine Achterbahn der Welt ist ein Vergleich zu der Berg- und Talfahrt, die Julia am Ende des Tages erwartet, als Chris ihr plötzlich die Fragen aller Fragen stellt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories