RTL II 08:50 bis 10:55 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Sandra (39) und Sina (24) die Familien D 2013 16:9 HDTV Live TV Merken Die alleinerziehende Sandra (39) lebt gemeinsam mit ihrem Sohn Mike (15) in einer schönen Zweizimmerwohnung. Fleiß und Ordnungsliebe prägen das Leben der Singlefrau und das nicht nur, weil sie halbtags als Haushälterin arbeitet. Ihr Sonnenschein Mike hilft im Haushalt, lernt fleißig für die Schule und engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Rumlungern käme dank seiner guten Erziehung auch gar nicht für ihn in Frage. Für Abwechslung sorgt Sandras beste Freundin Sandra (46). Die Frührentnerin legt gerne eine flotte Sohle aufs Parkett, auch wenn sie zurzeit ihr Hobby nur mit ihrer Freundin ausleben kann, denn auch sie ist Single. Doch irgendwann werden die beiden selbstbewussten Damen ihren Mr. Right schon finden, schließlich sind sie doch ein toller Fang. Die 24-jährige Sina lebt mit drei Freunden in einer WG und lässt es gerne ruhig angehen. Alle Vier haben keine Arbeit und suchen eher halbherzig bis gar nicht nach einem Job. Mit in der WG lebt auch Sinas Ex-Freund Mike (24), für den die Beziehung aber noch nicht beendet ist. Das sorgt für Frust, denn Sina möchte nicht mehr mit ihm zusammen sein. Als Mitbewohner ist Mike trotzdem gerne gesehen: Immerhin schwingt er ab und zu den Kochlöffel für Sina und die beiden anderen, was alle sehr freut. Jetzt tauschen die planlose Sina und die zielstrebige Sandra für einige Tage das Zuhause. Was wird Sandra in Sinas Chaos-WG erleben? Und wie findet sich Sina in Sandras Vorzeigefamilie mit garantiert strukturiertem Tagesablauf zurecht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 145 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 89 Min. Jede Regierung lügt

Reportage

ARTE 09:25 bis 10:35

Seit 54 Min. The Mentalist

Krimiserie

kabel eins 09:30 bis 10:20

Seit 49 Min.