Prost und Ab / Eine persönliche Angelegenheit D 2013

Lena sorgt sich um ihren depressiven Freund Daniel. Er hatte bereits zwei Autounfälle, nun glaubt sie, der 21-Jährige sei suizidgefährdet. Cora Reinhardt und Chris Teuber übernehmen den Fall. Im Laufe ihrer Ermittlungen erkennen die beiden, dass Daniel alles andere als depressiv ist. Er scheint ein zweites Gesicht zu haben und die Detektive stoßen auf ein Netz aus Betrug und Lügen. Was führt Daniel im Schilde? Außerdem sollen Carsten Stahl und sein Team eine Bande von Kredithaien überführen und festnehmen. Sie müssen den Anführer der kriminellen Vereinigung identifizieren. Sandy Winterfeld und Sebastian de Beer haben bereits Fotos des Verdächtigen gemacht, die Carsten einem Kontaktmann zeigen will. Doch das vereinbarte Treffen findet nicht statt, weil der Kontaktmann zusammengeschlagen wurde und nun im künstlichen Koma liegt. Ist er aufgeflogen? Carsten macht die Suche nach den Verantwortlichen zu einer persönlichen Angelegenheit.

Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz