N24 Doku 02:30 bis 03:10 Dokumentation Am Ballermann von Thailand - Deutsche unter Palmen D Merken Wer entspannte Urlaubstage in der Hängematte verbringen will, ist hier an der falschen Adresse: Der Badeort Pattaya, südostlich der thailändischen Hauptstadt Bangkok, ist auch als der Ballermann von Thailand bekannt. Doch nicht nur feierwütige Touristen kommen hier auf ihre Kosten: Das Vergnügungsparadies ist mittlerweile für 10.000 Wetterflüchtlinge aus Deutschland zur Wahlheimat geworden. Die Reportage begleitet einige von ihnen mit der Kamera und zeigt den wilden Party-Alltag aus ihrer Sicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Am Ballermann von Thailand - Deutsche unter Palmen

