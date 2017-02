N24 Doku 21:05 bis 22:10 Dokumentation Der Ku Klux Klan USA 2008 Merken Er zählt zu den am meisten gefürchteten Geheimbünden der USA: der Ku-Klux-Klan. Die Dokumentation beleuchtet die Geschichte dieser rassistischen Gruppierung und analysiert dessen Rolle als aktive Terror-Organisation. Interviews mit Anführern des Klans, Bürgerrechtsexperten und Undercover-FBI-Agenten bringen Licht in die skrupellosen Methoden des Ku-Klux-Klans und zeigen, wie die radikale Organisation mit anderen rechtsextremen Gruppen kooperiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inside Hate: Ku Klux Klan - Inside American Terror