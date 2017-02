N24 Doku 20:10 bis 21:05 Magazin Welt der Wunder Forever young: Was ist das Geheimnis eines langen Lebens? Forever young: Was ist das Geheimnis eines langen Lebens? D 2015 Merken Wir werden immer älter: Jahr für Jahr steigt unsere Lebenserwartung um zwei bis drei Monate. Aber es gibt Leute, denen das noch immer nicht reicht. Sie wollen länger leben als alle anderen. Und sind bereit, dafür einen hohen Preis zu zahlen. Außerdem: Können Antifaltencremes wirklich den Alterungsprozess der Haut hinauszögern? Altglas-Recycling - wie werden aus alten Glasflaschen neue gemacht? Und: Mythos Wolf - wie begründet sind die Ängste vor Deutschlands größtem Raubtier? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder