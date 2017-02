N24 Doku 16:20 bis 17:05 Dokumentation Rasen ohne Limit - Deutschland im Carrera-Fieber D 2014 Merken Seit mehr als 50 Jahren flitzen kleine Autos auf schwarzen Kunststoffstrecken durch Deutschlands Zimmer. Auch wenn längst andere Hersteller auf dem Markt sind - "Carrera" gilt immer noch als Synonym für dieses kultige Spielprinzip. Die geballte Fan-Leidenschaft zeigt sich im Slot-Club Wendelstein bei Nürnberg, der mit einer 38-Meter-Rennbahn aufwarten kann. Was bringt die Mitglieder dazu, jede freie Minute an den Bahnen zu basteln? Wer steckt hinter der Marke? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rasen ohne Limit - Deutschland im Carrera-Fieber