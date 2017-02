N24 Doku 11:40 bis 12:30 Reportage Hamburger Hafen - Deutschlands Tor zur Welt D 2011 Merken Er ist der größte Hafen Deutschlands und der drittgrößte Europas, aber nicht allein das macht den Hamburger Hafen so außergewöhnlich: Er ist der einzige große Seehafen, der mitten in einer Großstadt liegt. Den Seefahrern bereitet genau das aber auch Sorgen. Durch seine Lage ist er nicht der günstigste Anlaufpunkt für moderne Containerriesen, die Waren aus aller Welt bringen. Die N24-Reportage berichtet vom Hamburger Hafen, den Menschen und seiner Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hamburger Hafen - Deutschlands Tor zur Welt