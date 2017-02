N24 Doku 05:30 bis 06:15 Dokumentation SR-71 Blackbird - Der schnellste Jet der Welt GB 2015 Merken Obwohl sie ihren offiziellen Erstflug bereits 1964 absolvierte, gilt die "SR-71 Blackbird" bis heute als das wahrscheinlich schnellste Flugzeug aller Zeiten: mit Mach 3, dem Dreifachen der Schallgeschwindigkeit, rast das aus Titan gefertigte Aufklärungsflugzeug durch die Lüfte. Wie konnte solch ein imposanter Jet bereits Ende der 50er Jahre entwickelt werden? Die damaligen Piloten berichten von der Entstehung der "Blackbird" und vom unglaublichen Gefühl, den Schall zu überwinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Planes that changed the World