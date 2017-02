Sport1+ 02:35 bis 03:00 Dokusoap Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott Kurzversion D Merken Dominik will Power! Und die Dortmunder liefern Power! Und zwar insgesamt 1500 PS aufgeteilt auf drei Limousinen. Die PS-Profis suchen die schnellste und schönste Limousine, die das Budget hergibt: 28.000 Euro hat der Speditionskaufmann zusammengespart, die jetzt in vier Räder mit ordentlich Schmalz investiert werden können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott

