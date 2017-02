SWR 04:15 bis 04:40 Unterhaltung Meenzer Konfetti D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mainz ist eine Hochburg der rheinischen Fastnacht: Ob Kokolores oder politischer Vortrag - in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt laufen die Redner alljährlich zu großer Form auf. In vier neuen Folgen zeigt der SWR Höhepunkte aus Mainzer Büttenreden und närrischen Auftritten der letzten Jahre aus der Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz" und der Mombacher Bohnebeitel. In der dritten Sendung begeistern 2015 in "Mainz bleibt Mainz" die Jungstars Martin Heininger und Christian Schier mit dem Zwiegespräch "Fastnachtscoach" und der Sitzungspräsident der Mombacher Bohnebeitel Heinz Meller steigt 2001 als "Karl Lagerfeld" in die Bütt. Meenzer Konfetti verspricht beste närrische Unterhaltung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Meenzer Konfetti

