SWR 23:30 bis 00:15 Kabarett Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mit Gästen D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Weißen Haus hat es vor einigen Wochen einen aufsehenerregenden Amtswechsel gegeben und auch auf dieser Seite des Atlantiks steht ein turbulentes Wahljahr vor der Tür. Grund genug, in diesem Februar ein eigenes Spaßkabinett aufzustellen. Bundeskabarettminister Florian Schroeder und seine Amtskollegen kommen zu ihrer ersten gemeinsamen Sitzung im Mainzer Staatstheater zusammen. Mit dabei sind: Bill Mockridge ist der designierte Sportminister der "Spätschicht". Auch wenn die Gelenke schon knirschen, wagt er sich hochmotiviert in das Fitnessstudio. Doch der Weg zum gesunden Altern ist steinig. Noch anstrengender als Gymnastikübungen sind für ihn gesunde Smoothies und atmungsaktive Funktionskleidung. Alice Hoffmann übernimmt das Amt der Botschafterin für Saarland und Sahnetorte. Schließlich vereint sie beides auf vorbildliche Art. Auch vor politischen Slogans schreckt sie nicht zurück. Sie stellt fest: Von nichts kommt nichts. Johann König leitet in der "Spätschicht" die zentrale Behörde für Vorurteile. Denn diese sind zwar moralisch nicht einwandfrei, aber ohne Schubladendanken wäre das Leben auch nur halb so lustig. Das hat er am eigenen Leib erfahren und berichtet von einem verrückten Erlebnis zwischen Antanz-Tricks, vermeintlichen Taschendieben und obdachlosen Geldsammlern. Michael Frowin möchte als neuer Minister für Soziales zuerst den Gutmenschen abschaffen. Höflichkeit und Rücksicht gegenüber Mitmenschen sind ihm auf Dauer einfach zu anstrengend. Also versucht er verzweifelt sich sein politisch korrektes Verhalten abzugewöhnen. Er hat bereits sämtliche Bio-Lebensmittel von seinem Speiseplan gestrichen und übt fleißig das Formulieren von Hass-Kommentaren im Internet. Nepo Fitz wird Chef des Ministeriums für junge Wilde. Mit seiner unnachahmlichen Energie stellt er sich eine der großen Fragen der Menschheit: Wie handelt man wirklich moralisch? Was diese Überlegung mit einer Eintagsfliege zu tun hat, verrät er in der "Spätschicht". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Bill Mockridge, Alice Hoffmann, Johann König, Michael Frowin, Nepo Fitz Originaltitel: Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne