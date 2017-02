SWR 20:15 bis 21:45 Unterhaltung Alleh hopp! Das Beste der Faasenacht an der Saar 2016 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken "Alleh Hopp!", die Saarbrücker Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft "M'r sin nit so" bietet alljährlich eine bunte Mischung aus Büttenreden, Tanz und Musik. Zur bewährten Saarbrücker Spaß-Mixtur tragen diesmal Schorsch Seitz, Helene Rauber und Günter Tannrath alias "Jääb & Jolanda Jochnachel", die Krätzjer, Ewald Blum alias "Elfriede Grimmelwiedisch", Willi Jost als "Hausmeischda" und Christoph Lesch alias "Fidelius" bei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Schorsch Seitz, Helene Rauber, Günter Tannrath, die Krätzjer, Ewald Blum alias "Elfriede Grimmelwiedisch", Willi Jost als "Hausmeischda", Christoph Lesch alias "Fidelius" Originaltitel: Alleh hopp!