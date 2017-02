SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch - Was meinen Sie? / Abenteuer Haushalt: Sonntagskuchen - Walnusskaramelltarte mit Kaffeecanache / Filmbeitrag: Gute Reise: Ausflug: Marius beim Curling / Staunen im Südwesten: Live-Schalte: Schneeskulpturenfestival Bernau / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Promigast / Musik aus dem Südwesten D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Abenteuer Haushalt: Sonntagskuchen Walnusskaramelltarte mit Kaffeecanache Mit Claudia Hennicke-Pöschk, Konditormeisterin aus Zuzenhausen Konditormeisterin Claudia Hennicke-Pöschk hat geknetet und gerührt, was das Zeug hält um einwunderbare Backwerk zu kreieren. Herausgekommen ist eine wahrhaft süße Sünde, Walnuss-Karamell-Tarte mit Kaffee-Ganache. Filmbeitrag: Gute Reise: Ausflug: Marius beim Curling Einen großen Stein geschickt über das Eis schieben, kräftig mit einem Besen wischen, um die Bahn des Steins zu beeinflussen das ist Curling. Wie diese Eissportart genau funktioniert, das wollte Kaffee oder Tee Reporter Marius Zimmermann wissen und hat sich eine private Trainingsstunde bei den "Baden Hills" gegönnt. Staunen im Südwesten: Live-Schalte: Schneeskulpturenfestival Bernau Ganz viel Gespür für Schnee, das müssen am Wochenende nicht nur die Wintersportler, sondern auch die Künstler beweisen. In Bernau findet zum ersten Mal das "Schwarzwälder Schneeskulpturen-Festival" statt. Sechs internationale Künstler-Teams zaubern aus riesigen gepressten Schneeblöcken einzigartige Figuren. Wie diese besondere Kunst entsteht, hat sich die Kaffee oder Tee Reporterin Claudia Godzieba genauer angeschaut. Promigast Mit Peter Schell, Schauspieler bei "den Fallers" Schauspieler Peter Schell ist zu Gast bei Kaffee oder Tee. Dem SWR-Publikum ist er durch die Rolle des Bauern Karl Faller in der Fernsehserie "Die Fallers" bekannt und beliebt. Neben der Schauspielerei ist er Botschafter des Kinderhospizes Sterntaler, und er unterrichtet Yoga. Bei Kaffee oder Tee wird Peter Schell gemeinsam mit Moderatorin Heike Greis über Geschichten aus seinem Leben plaudern. Musik aus dem Südwesten Mit "Hausmeister Huber und das Kaos" aus Heiningen Uli (hoch) 2, also Uli + Uli, das sind zwei Vollblutmusiker aus der schwäbischen Comedyszene. Als Hausmeister Huber und das KAOS sind die beiden bei der diesjährigen Aktion "Närrischer Ohrwurm" zu hören und zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Claudia Hennicke-Pöschk (Konditormeisterin aus Zuzenhausen), Peter Schell (Schauspieler bei "den Fallers"), "Hausmeister Huber und das Kaos" aus Heiningen Originaltitel: Kaffee oder Tee