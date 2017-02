SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Gestecktes Herz mit Orchideen / Grünzeug: Fleischfressende Pflanzen / Kaffee-oder-Tee Quiz / Besser Leben: Basteln und Dekorieren D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Gestecktes Herz mit Orchideen Mit Silke Quinten, Floristmeisterin aus Lingenfeld Zum Valentinstag zeigt Silke Quinten, wie Sie selbst ein originelles Blumengeschenk in Herzform machen können. Grünzeug: Fleischfressende Pflanzen Fleischfressende Pflanzen gehören zu den wohl faszinierendsten Wesen, die das Pflanzenreich zu bieten hat. Sie befriedigen ihren Stickstoff-Hunger mit tierischem Eiweiß aus der Insektenwelt. "Grünzeug"-Gartenexperte Volker Kugel macht sich auf den Weg nach Freinsheim, um in diese Wunderwelt einzutauchen. Dort züchtet Familie Weilbrenner fleischfressende Pflanzen auf einer Fläche von 3.000 Quadratmeter. Vor allem Venusfliegenfalle, Sonnentau, Kannenpflanze, Schlauchpflanze und Fettkraut, denn die lassen sich gut in der Wohnung halten, wenn man weiß wie. Besser Leben: Basteln und Dekorieren Fastnachtsmasken Mit Martina Lammel, Designerin aus Ettlingen Wer auf einer Faschingsparty sich gerne dem Reiz der Camouflage hingeben möchte, muss lediglich Augen, Stirn, Nase und Wangen verstecken, um nicht erkannt zu werden. Martina Lammel zeigt eine klassische Form der Venezianischen Maske. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Silke Quinten (Floristmeisterin aus Lingenfeld), Martina Lammel (Designerin aus Ettlingen) Originaltitel: Kaffee oder Tee