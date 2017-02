SWR 14:45 bis 15:15 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Kaltes Herz und heißer Dampf - die Murgtalbahn Kaltes Herz und heißer Dampf - Die Murgtalbahn D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Zwei Jahrhunderte nach den Murgflößen kam die Eisenbahn ins Murgtal und transportierte riesige Holzstämme aus dem Schwarzwald überallhin. Der Bau der 58 Kilometer langen Bahnstrecke zwischen Rastatt und Freudenstadt dauerte 59 Jahre lang. Grenzstreitigkeiten und Kleinstaaterei sorgten immer wieder für Verzögerungen. Der erste durchgehende Zug fuhr schließlich 1928. Im ersten Teil der Murgtalbahn entstand vor 100 Jahren die allererste Autofabrik der Welt, die später mit der Fertigung von Nutzfahrzeugen dafür sorgte, dass die Holzstämme nicht mehr per Bahn, sondern per LKW zum Kunden gebracht wurden. Inzwischen gehört die Murgtalbahn zum Karlsruher Verkehrsverbund, die Strecke wurde 2002 aufwändig elektrifiziert. "Eisenbahn-Romantik" fährt auf den Spuren des Holländermichels durchs Murgtal, besucht die Glasmännlehütte, will "Das kalte Herz" finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisenbahn-Romantik